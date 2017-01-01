Сирійська армія звільнила від ІДІЛ місто Тадеф

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Сирійські військові

Сирійські війська вже наближаються до джерел водопостачання Алеппо

Сирійські солдати відбили у терористів «Ісламської держави» місто Тадеф на південь від Ель-Баба, повідомляє DW.

Таким чином, ці кроки урядових військ унеможливлюють подальші дії Туреччини та підтримуваних нею повстанських груп щодо просування на південь. Крім того, здобуті території наближають сирійські війська до джерел водопостачання Алеппо.

Також армії Сирії вдалося просунутися в операції проти ІД біля Пальміри, яку ісламісти знову захопили у грудні. Урядові війська підійшли до міста на кілька кілометрів.

Нагадаємо, що підтримувані Туреччиною сирійські повстанці 23 лютого отримали повний контроль над Ель-Бабом на півночі Сирії. Раніше місто перебувало під владою ІДІЛ. Вибиття ісламістів з міста тривало із запеклими боями кілька тижнів.

Як повідомляв «Главком», вчора в Іраку за 8 кілометрів від Мосула виявлено найбільше масове поховання жертв ісламістів. У ямі завглибшки до 400 метрів поховано чотири тисячі людей: цивільних, військових, медиків.