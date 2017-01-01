Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна

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У нього є сім'я та близькі родичі, які не заслужили на те, щоб через жовту пресу дізнаватися про такі речі, аргументують у Лаврова

Міністерство закордонних справ РФ закликає США не допускати витоку в ЗМІ інформації про причини смерті представника Росії в ООН Віталія Чуркіна. З такою заявою виступила офіційний представник МЗС Марія Захарова, передає ТАСС.

«Саме для того, щоб не допустити поширення, а у нас складається відчуття, що саме на це були спрямовані чергові вкидання щодо експертизи, саме для того, щоб не допустити спекуляцій, ми і звертаємося до американської сторони, щоб вся інформація з цього питання доводилася до російської сторони через офіційні канали», – зазначила дипломат.

«У нього є сім'я і близькі родичі, які не заслужили на те, щоб через жовту пресу, через незрозумілі сайти дізнаватися про такі речі», – додала вона.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Про його смерть уже оголошено на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Також повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.