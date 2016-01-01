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    Російське МЗС обурилось на неіснуючі заяви українських дипломатів

    • Вчора, 14:36
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    Марія Захарова
    Марія Захарова

    Українські дипломати офіційно не робили жодних заяв відносно авіакатастрофи Ту-154

    Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила офіційних осіб та громадських діячів України в прагненні познущатися з приводу російських трагедій, пише ТАСС.

    «Не піддається взагалі ніякому поясненню абсолютно дике прагнення юродства на тему трагічних подій в нашій країні, - сказала дипломат. - Йдеться і про українських офіційних осіб, і про громадських діячів».

    Зауважимо: українські дипломати офіційно не робили жодних заяв відносно авіакатастрофи Ту-154.

    Водночас українські користувачі соцмереж, а також громадські діячі висловили думку, що ця катастрофа є дуже символічною і є свого роду покаранням Росії за окупацію Криму та злочини в Сирії.

    Як повідомлялось, співак, поет, композитор, публіцист, народний артист України Анатолій Матвійчук опублікував вірш, присвячений авіакатастрофі російського  літака Ту-154. Поезія одразу ж стала популярною серед користувачів інтернету: зібрала майже півтори тисячі «лайків» та 500 перепостів у соцмережі. Примітно, що наступного ж дня заявив про злам його скайпу та сторінки у Facebook.

    Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

    Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

    Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

    У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

    У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

    Крим Росія авіакатастрофа літак
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