Російські командири змушують бойовиків на Донбасі віддавати їм гроші – розвідка

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Виявлено факти самовільного залишення військовослужбовцями передових позицій та вжиття алкоголю

Морально-психологічний стан бойовиків продовжує знижуватись. Російські командири терористичного угруповання «ДНР» примушують підлеглих бойовиків здавати кошти на «оборону» та потім розкрадають їх, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«На ремонт запасного командного пункту 1-го АК кожному військовослужбовцю наказано здати 5000 російських рублів, незалежно від розміру його грошового забезпечення», – йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, за результатами перевірки 19 квітня ц.р. командуванням 1-го АК стану передових позицій 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК, обладнання яких здійснювалось місцевими підприємцями за кошти військових, було виявлено, що роботи виконані незадовільно, особовий склад мешкає у цивільній будівлі, а виділені для проведення робіт кошти присвоєні командуванням полку.

Крім того, виявлені факти правопорушень, які приховуються командуванням полку. Зокрема, виявлено факти самовільного залишення військовослужбовцями передових позицій та вжиття алкоголю.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов раніше повідомив, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.