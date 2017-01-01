Російські ЗМІ починають розкручувати версію про «націоналістів з ближнього зарубіжжя», які підірвали метро в Петербурзі

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Теракт у Петербурзі

Про яких саме «націоналістів» йдеться, джерело видання не уточнило

Вибух у петербурзькому метро влаштували екстремісти, вважають джерела «Коммерсанта».

За їхніми словами, акція була влаштована екстремістами, причому не обов'язково з «Ісламської держави». За атакою могли стояти «націоналісти з ближнього зарубіжжя». Про кого саме йдеться, джерело ЗМІ не уточнило.

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

Джерело: УНІАН