  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російські ЗМІ починають розкручувати версію про «націоналістів з ближнього зарубіжжя», які підірвали метро в Петербурзі

    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка
    Теракт у Петербурзі
    Теракт у Петербурзі

    Про яких саме «націоналістів» йдеться, джерело видання не уточнило

    Вибух у петербурзькому метро влаштували екстремісти, вважають джерела «Коммерсанта».

    За їхніми словами, акція була влаштована екстремістами, причому не обов'язково з «Ісламської держави». За атакою могли стояти «націоналісти з ближнього зарубіжжя». Про кого саме йдеться, джерело ЗМІ не уточнило. 

    Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

    Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

    Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    вибух Росія теракт ЗМІ метро пропаганда тероризм націоналісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ