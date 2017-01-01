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    Українське консульство в Петербурзі створило цілодобовий оперативний штаб

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    Українське консульство в Санкт-Петербурзі
    Українське консульство в Санкт-Петербурзі

    У МЗС оприлюднили рекомендації для українців, які перебувають у Санкт-Петербурзі

    МЗС України порекомендувало українцям, які перебувають у Санкт-Петербурзі, номери «гарячих ліній» російських відомств та українського генконсульства. Відповідну інформацію було оприлюднено на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС України.

    У зв’язку з вибухами у метрополітені міста Санкт-Петербург 3 квітня 2017 року Департамент консульської служби інформує, що у Санкт-Петербурзі створено оперативний штаб та відкрито «гарячі лінії»:

    + 7 (812) 299-99-99 – телефон довіри ГУ МНС РФ в Санкт-Петербурзі;

    + 7 (495) 983-79-01 – довідкова МНС РФ;

    + 7 (499) 216-99-99 – єдина довідкова.

    Крім того, зазначається, що громадяни України можуть звернутися на цілодобову «гарячу лінію» Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі +7 (921) 304-05-72 або на додаткову цілодобову «гарячу лінію» МЗС (044) 238-17-77, адреса електронної пошти: emb_or@mfa.gov.ua.

    За останніми даними, у теракті у Петербурзі загинуло дев’ятеро людей, понад 20 поранено.

    Як повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я, до лікарень госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одну дитину.

    Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

    МЗС України також повідомило номер телефона консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

    Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

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