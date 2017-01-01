Опубліковано фото ймовірного терориста в метро Санкт-Петербурга
- Сьогодні, 18:40
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За попередніми даними чоловік залишив рюкзак в вагоні і вийшов
У мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.
Про це повідомляє «РЕН ТВ».
Як повідомляється, чоловіка встигли зафіксувати камери спостереження, встановлені в метрополітені.
За попередніми даними він залишив рюкзак в вагоні і вийшов.
На фото видно, що чоловік носить бороду. За даними видання, правоохоронці не виключають, що чоловік спеціально одягнувся таким чином, щоб ввести в оману слідство.
За останніми даними, у теракті у Петербурзі загинуло дев’ятеро людей, понад 20 поранено.
Як повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я, до лікарень госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одну дитину.
Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.
МЗС України також повідомило номер телефона консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.
Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.
Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.