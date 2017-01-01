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    Опубліковано фото ймовірного терориста в метро Санкт-Петербурга

    • Сьогодні, 18:40
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    Ймовірний терорист у Петербурзі
    Ймовірний терорист у Петербурзі

    За попередніми даними чоловік залишив рюкзак в вагоні і вийшов

    У мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

    Про це повідомляє «РЕН ТВ».

    Як повідомляється, чоловіка встигли зафіксувати камери спостереження, встановлені в метрополітені.

    За попередніми даними він залишив рюкзак в вагоні і вийшов.

    На фото видно, що чоловік носить бороду. За даними видання, правоохоронці не виключають, що чоловік спеціально одягнувся таким чином, щоб ввести в оману слідство.

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    За останніми даними, у теракті у Петербурзі загинуло дев’ятеро людей, понад 20 поранено.

    Як повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я, до лікарень госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одну дитину.

    Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

    МЗС України також повідомило номер телефона консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

    Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

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