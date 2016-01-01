Російський омбудсмен відвідала в Миколаєві дезертирів із Криму
- Вчора, 09:29
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Москалькова заявила, що Одинцов і Баранов мають задовільний стан, а обвинувачення вважають «необґрунтованими і несправедливими»
Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі Миколаєва Максима Одинцова та Олександра Баранова. Про це повідомляють російські інформагенції.
Цих двох людей Москва називає російськими військовослужбовцями, а Генеральна прокуратура Украни кваліфікує їхні дії як «дезертирство» і «державну зраду».
Москалькова заявила, що Одинцов і Баранов мають задовільний стан, а обвинувачення вважають «необґрунтованими і несправедливими».
Також Москалькова повідомила, що українському омбудсмену Валерії Лутковської надано право відвідати в 2017 році виправні колонії в Сімферополі, в яких утримуються засуджені в Росії громадяни України. Передбачається, що уповноважені обговорять питання про переміщення 17 українців на батьківщину, уточнила Москалькова.
Раніше 26 грудня омбудсмени України та Росії відвідали в окупованому Сімферополі трьох із 42 українських політв’язнів у Криму.
Нагадаємо, 20 листопада українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.
Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт пропуску на адмінкордоні з Кримом.
За даними СБУ, затримані зрадники – колишні військовослужбовців ЗСУ хотіли купити в Україні документи про вищу освіту, щоб потім стати офіцерами російської армії.
Центральний районний суд міста Миколаїв обрав запобіжний захід двом затриманим військовослужбовцям у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави.
Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України закінчено досудове розслідування і направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх військовослужбовців Збройних сил України.
Джерело: Радіо Свобода