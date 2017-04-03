Російський опозиціонер прогнозує ще низку вибухів в містах РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боровий, як і багато інших користувачів соцмереж, проводить паралелі з вибухами 1999 року

Російський опозиційний політик Костянтин Боровий побоюється, що найближчим часом в містах РФ може статися ще низка вибухів. Таку думку він висловив у себе на сторінці у Facebook.

«Найнебезпечніше, що їм для оголошення антитерористичної надзвичайного стану може знадобитися серія вибухів», - зазначив він.

Опозиціонер, як і багато інших користувачів соцмереж, проводить паралелі з вибухами 1999 року, що сталися на території Російської Федерації. «Новина полягає в тому, що сьогодні навряд чи, як це було в 1999 році, хтось повірить брехливій пропаганді, яка швидко знайде ворогів. Вибухи організовані російськими спецслужбами. Мета - викликати страх у суспільстві, збити протестну активність», - написав він.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».

За даними російських ЗМІ, загинуло близько десяти осіб. Серед поранених є діти.

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

Як повідомлялося ранііше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.