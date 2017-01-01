Російський «Перший канал» відмовився транслювати «Євробачення-2017»
- Сьогодні, 19:27
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Через ситуацію з російською співачкою Юлією Самойловою «Перший канал» не вважає за можливе транслювати конкурс «Євробачення-2017»
Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову. Про це було оголошено у вечірньому випуску новин «Першого каналу».
«Перший канал» сьогодні отримав листа від Європейської мовної спілки, в якому зазначено, що ЄМС не змогла врегулювати питання про участь нашої учасниці Юлії Самойлової в конкурсі в Києві, про це повідомляє ЄМС із посиланням на рішення спецслужб України», - сказав ведучий.
«Європейський мовний союз, як і раніше, пропонує нам варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника, але «Перший канал» вважає і той, і інший варіант неприйнятним: віддалений виступ дискримінує російську учасницю та суперечить правилам і принципам конкурсу, варіант заміни Юлії Самойлової на іншого виконавця, на наш погляд, навіть не може розглядатися», - наголошують на «Першому каналі».
Там повідомили, що «в ситуації, що склалася, «Перший канал» не вважає за можливе транслювати конкурс «Євробачення-2017».
Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.
Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.
Джерело: Інтерфакс-Україна