Російський «Перший канал» відмовився транслювати «Євробачення-2017»

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Юлія Самойлова, представниця Росії на Євробаченні

Через ситуацію з російською співачкою Юлією Самойловою «Перший канал» не вважає за можливе транслювати конкурс «Євробачення-2017»

Російський «Перший канал» заявив, що не транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2017» через відмову української влади впускати до країни для участі в ньому співачку Юлію Самойлову. Про це було оголошено у вечірньому випуску новин «Першого каналу».

«Перший канал» сьогодні отримав листа від Європейської мовної спілки, в якому зазначено, що ЄМС не змогла врегулювати питання про участь нашої учасниці Юлії Самойлової в конкурсі в Києві, про це повідомляє ЄМС із посиланням на рішення спецслужб України», - сказав ведучий.

«Європейський мовний союз, як і раніше, пропонує нам варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або її заміни на іншого учасника, але «Перший канал» вважає і той, і інший варіант неприйнятним: віддалений виступ дискримінує російську учасницю та суперечить правилам і принципам конкурсу, варіант заміни Юлії Самойлової на іншого виконавця, на наш погляд, навіть не може розглядатися», - наголошують на «Першому каналі».

Там повідомили, що «в ситуації, що склалася, «Перший канал» не вважає за можливе транслювати конкурс «Євробачення-2017».

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна