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    Російський політолог розповів, чому Путін не чіпає Навального

    • Сьогодні, 16:00
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    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Бєлковський стверджує, що Навальний - не проект Кремля

    Російська влада дозволяє Олексію Навальному критику та не чіпає його оскільки він – передбачуваний. Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

    «Влада зацікавлена в цій критиці, тому що вона приблизно представляє, чого можна, а чого не можна очікувати від Навального. Головне - це передбачуваність. Власне, чому Хілларі Клінтон була так цікава Кремлю? Тому що вона передбачувана. Вона ворог Кремлю, але прогнозований. А Трамп – непередбачуваний», - зазначив він.

    За словами експерта, у Навального справді є президентські амбіції. «Цим Навальний мені дуже симпатичний, тому що він один з небагатьох російських політиків, які дійсно хочуть очолити країну», - сказав Бєлковський, однак додав, що зараз у опозиціонера немає такої можливості.
    « Для Навального України не існує. Для нього існує Російська Федерація», - зазначив він.

    Бєлковський також підкреслив, що Навальний - не проект Кремля. « Я добре знаю Навального вже багато років… Останні п'ять років ми практично не спілкуємося, не має значення, з яких причин, але він проект самого себе, звичайно», - додав політолог.

    Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.

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