Російський політолог розповів, чому Путін не чіпає Навального

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Олексій Навальний

Бєлковський стверджує, що Навальний - не проект Кремля

Російська влада дозволяє Олексію Навальному критику та не чіпає його оскільки він – передбачуваний. Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

«Влада зацікавлена в цій критиці, тому що вона приблизно представляє, чого можна, а чого не можна очікувати від Навального. Головне - це передбачуваність. Власне, чому Хілларі Клінтон була так цікава Кремлю? Тому що вона передбачувана. Вона ворог Кремлю, але прогнозований. А Трамп – непередбачуваний», - зазначив він.

За словами експерта, у Навального справді є президентські амбіції. «Цим Навальний мені дуже симпатичний, тому що він один з небагатьох російських політиків, які дійсно хочуть очолити країну», - сказав Бєлковський, однак додав, що зараз у опозиціонера немає такої можливості.

« Для Навального України не існує. Для нього існує Російська Федерація», - зазначив він.

Бєлковський також підкреслив, що Навальний - не проект Кремля. « Я добре знаю Навального вже багато років… Останні п'ять років ми практично не спілкуємося, не має значення, з яких причин, але він проект самого себе, звичайно», - додав політолог.

Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.