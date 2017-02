Держдеп США відновлює анульовані «антимігрантським» указом візи

Якщо візи були дійсні, то іноземці знову зможуть в’їжджати в США

У Державному департаменті та Міністерстві національної безпеки США почали виконувати рішення суду в Сіетлі, який призупинив дію міграційного указу нового президента США Дональда Трампа, передає Deutsche Welle.

Зовнішньополітичне відомство в суботу, четвертого лютого, відновило дію близько 60 тисяч раніше анульованих віз, які були видані громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.

«Якщо візи дійсні, громадяни семи країн, які підпали під указ Трампа, знову можуть в'їжджати на територію США», заявив представник Держдепартаменту. У Міністерстві національної безпеки додали, що громадяни цих країн знову будуть допускатися до Сполучених Штатів.

Разом з тим очікується, що в той же день американський президент подасть апеляцію на рішення суду. На своїй сторінці в Twitter Трамп назвав його «безглуздим» і пообіцяв його скасувати.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!