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    Держдеп США відновлює анульовані «антимігрантським» указом візи

    • Сьогодні, 21:08
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Якщо візи були дійсні, то іноземці знову зможуть в’їжджати в США

    У Державному департаменті та Міністерстві національної безпеки США почали виконувати рішення суду в Сіетлі, який призупинив дію міграційного указу нового президента США Дональда Трампа, передає Deutsche Welle.

    Зовнішньополітичне відомство в суботу, четвертого лютого, відновило дію близько 60 тисяч раніше анульованих віз, які були видані громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.

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    «Якщо візи дійсні, громадяни семи країн, які підпали під указ Трампа, знову можуть в'їжджати на територію США», заявив представник Держдепартаменту. У Міністерстві національної безпеки додали, що громадяни цих країн знову будуть допускатися до Сполучених Штатів.

    Разом з тим очікується, що в той же день американський президент подасть апеляцію на рішення суду. На своїй сторінці в Twitter Трамп назвав його «безглуздим» і пообіцяв його скасувати.

    Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Сіетлі (штат Вашингтон) прийняв постанову про призупинення дії «антимігрантського» указу Трампа, який посилював імміграційний режим і забороняв в'їзд в США протягом найближчих 90 днів для громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі , Судану і Ємену. Суд постановив зняти обмеження негайно.

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