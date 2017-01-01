Розсилати українським військовим на Донбасі смс з погрозами могли тільки російські фахівці - Bild



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для імітації сигналів з мобільного телефону і масової розсилки sms-повідомлень на тисячі гаджетів необхідна найсучасніша техніка, а саме - хай-тек обладнання, яке російська армія розмістила в Донецькому регіоні в середині 2015 року, - експерти

Українці страждають не тільки від важкого російського озброєння: на пропагандистському фронті російська армія використовує високі технології для деморалізації противника, - пише німецька газета Bild.

«Так, з самого початку бойових дій українським військовослужбовцям з невідомих телефонних номерів тисячами приходять sms-повідомлення з погрозами та образами. Багато військовослужбовців фотографують їх та потім розміщують в соцмережах. У повідомленнях, написаних виключно українською мовою, йдеться про те, що «українські солдати є всього лише м'ясом для своїх командирів», що «вони немов німці під Сталінградом» і «їх знайдуть тільки тоді, коли розтане сніг», - пише Bild.

У статті йдеться – експерти стверджують, що для імітації сигналів з мобільного телефону і масової розсилки sms-повідомлень на тисячі гаджетів необхідна найсучасніша техніка, а саме - хай-тек обладнання, яке російська армія розмістила в Донецькому регіоні в середині 2015 року. «Інтернет-платформа Informnapalm в травні 2015 року вказала на те, що Росія направила в Донецьк ультрасучасну військову систему РБ-341В «Леєр-3», який надійшов на озброєння російської армії також лише в 2015 році», - зазначає видання.

За словами військового експерта Михайла Кузнєцова, «мобільні телефони пов'язуються не з цією щоглою мобільного оператора, а з емулятором, встановленим на спеціальній вантажівці. Саме таким чином російські отримують інформацію». «Леєр-3», як йдеться далі, не тільки може отримувати доступ до мобільних телефонів, а й визначати їх місце розташування з точністю до метра». Російські військові посилають безпілотники «Орлан-10», що є частиною комплексу «Леєр-3». Останній засікає координати користувача мобільного телефону і пригнічує телефонний зв'язок в зоні дії безпілотника. Згодом система передає координати та іншу інформацію артилерії.

У відповідь на питання, чи можуть місцеві сепаратисти використовувати або навіть робити подібні системи, Кузнецов розсміявся: «Прості шахтарі не в змозі обслуговувати таку систему». А це означає, що «високотехнологічне озброєння не тільки прийшло з Росії, але ще і обслуговується російськими військовими фахівцями».