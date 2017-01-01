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    Думки вголос

    Стратегічна мета України: не домовлятися, а знищити «ДНР» та «ЛНР»

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Вчора, 10:38
    • Розсилка
    ДНР
    ДНР

    В України є 2 сценарії поведінки щодо Донбасу

    Мовою оригіналу

    3 года Порошенко верил, что с Путиным удастся договориться. Путин 3 года доказывает Порошенко, что договориться не получится, договор ему не интересен. Ему нужна – капитуляция.

    События в Авдеевке делают такие договоренности еще более маловероятными. Путин не оставляет Порошенко вариантов и принуждает к выходу из минских соглашений.

    И если договориться не получиться, нам придется принимать свои решения по Донбассу.

    Например:

    • Вносить в Конституцию изменения, согласно которым ни один регион Украины не может иметь полномочий больше, чем другой. Принятие таких изменений на референдуме закроет вопрос особенного статуса ОРДЛО раз и навсегда
    • Объявлять эту территорию оккупированной специальным законом
    • Устанавливать правила торговли и экономических отношений с этими территориями
    • Объявить о готовности вернуть эти территории без каких-либо условий
    • Оставлять за собой право возврата этих территорий военным способом в любой удобный нам день и час
    • Ввести уголовное наказание для всех, кто отрицает факт оккупации. По этому закону сажать членов «оккупационного блока» и запрещать всю промосковскую заразу на территории Украины, в первую очередь парии и СМИ
    • Перестать ждать и надеяться, что ситуация разрешится и переводить экономику страны на режим «без Донбасса», в первую очередь угля. Пусть он будет дороже, но избегать покупки его в ОРДЛО
    • Разрывать дипотношения с Россией и признавать ее оккупантом
    • Для участников бандформирований ДЛНР дать временной люфт для амнистии. Тех, кто не покинет бандформирования и продолжит войну с Украиной заочно осуждать на пожизненный срок.

    Стратегическая цель Украины по ОРДЛО - не договориться, а уничтожить!

    У нас есть 2 сценария поведения по Донбассу.

    Осторожный и оборонительный, по которому мы идем сейчас – упереться рогом и держаться, ожидая, что ситуация разрешится в нашу пользу.

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    Второй сценарий – проактивный. Когда мы принимаем реальность, признаем ситуацию такой как она есть, называем вещи своими именами и начинаем работать с этой реальностью.

    Это просто две разных модели поведения. Они не хорошие и не плохие. Принятие какой-то из моделей само по себе ничего нам не гарантирует.

    Все будет зависеть от нашей эффективности в рамках избранной модели.

    Джерело: site.ua
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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