Стратегічна мета України: не домовлятися, а знищити «ДНР» та «ЛНР»

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

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ДНР

В України є 2 сценарії поведінки щодо Донбасу

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3 года Порошенко верил, что с Путиным удастся договориться. Путин 3 года доказывает Порошенко, что договориться не получится, договор ему не интересен. Ему нужна – капитуляция.

События в Авдеевке делают такие договоренности еще более маловероятными. Путин не оставляет Порошенко вариантов и принуждает к выходу из минских соглашений.

И если договориться не получиться, нам придется принимать свои решения по Донбассу.

Например:

Вносить в Конституцию изменения, согласно которым ни один регион Украины не может иметь полномочий больше, чем другой. Принятие таких изменений на референдуме закроет вопрос особенного статуса ОРДЛО раз и навсегда

Объявлять эту территорию оккупированной специальным законом

Устанавливать правила торговли и экономических отношений с этими территориями

Объявить о готовности вернуть эти территории без каких-либо условий

Оставлять за собой право возврата этих территорий военным способом в любой удобный нам день и час

Ввести уголовное наказание для всех, кто отрицает факт оккупации. По этому закону сажать членов «оккупационного блока» и запрещать всю промосковскую заразу на территории Украины, в первую очередь парии и СМИ

Перестать ждать и надеяться, что ситуация разрешится и переводить экономику страны на режим «без Донбасса», в первую очередь угля. Пусть он будет дороже, но избегать покупки его в ОРДЛО

Разрывать дипотношения с Россией и признавать ее оккупантом

Для участников бандформирований ДЛНР дать временной люфт для амнистии. Тех, кто не покинет бандформирования и продолжит войну с Украиной заочно осуждать на пожизненный срок.

Стратегическая цель Украины по ОРДЛО - не договориться, а уничтожить!

У нас есть 2 сценария поведения по Донбассу.

Осторожный и оборонительный, по которому мы идем сейчас – упереться рогом и держаться, ожидая, что ситуация разрешится в нашу пользу.

Второй сценарий – проактивный. Когда мы принимаем реальность, признаем ситуацию такой как она есть, называем вещи своими именами и начинаем работать с этой реальностью.

Это просто две разных модели поведения. Они не хорошие и не плохие. Принятие какой-то из моделей само по себе ничего нам не гарантирует.

Все будет зависеть от нашей эффективности в рамках избранной модели.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»