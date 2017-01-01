Ознак підготовки бойовиками широкомасштабного наступу немає – військовий експерт

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Дмитро Тимчук

Тимчук переконаний, бо наразі російсько-терористичні війська не збираються розширювати свою зону контролю

На сьогодні немає ознак підготовки російсько-терористичними військами широкомасштабного наступу на Донбасі. Про це в ефірі «5 каналу» заявив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Ми зараз не бачимо натяку на широкомасштабний наступ, щоб супротивник переслідував мету оперативно-тактичного рівня. Тобто, як раніше вони хотіли до кордонів Донецької області розширювати свою зону контролю. Зараз того комплекту російсько-терористичних військ, який є на Донбасі, з урахуванням того, що останній тиждень перекидалися нові підрозділи найманців, нова техніка заходила… ми не можемо сказати, що критично змінилась ситуація», – заявив Тимчук.

Як повідомлялося, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата не виключає можливість проведення широкомасштабних бойових дій в Україні з боку Кремля.

Вже четверту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.