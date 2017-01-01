Розвідка США перехопила повідомлення щодо хіматаки в Сирії

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Хіматака в Сирії

Перехоплені дані були частиною огляду розвідувальної інформації, яка проводилась протягом декількох годин після нападу

Американське військове і розвідувальне співтовариство перехопило повідомлення, у якому сирійські військові і хімічні експерти говорили про підготовку до нападу із застосуванням зарину в Ідлібі минулого тижня, передає CNN.

Перехоплені дані були частиною огляду розвідувальної інформації, яка проводилась протягом декількох годин після нападу.

Американські офіційні особи заявили, що вони впевнені, що президент Сирії Башар аль-Асад несе відповідальність за напад.

Як повідомляє CNN, США заздалегідь не знали про майбутню атаку. США перехоплюють величезний обсяг інформації в таких районах, як Сирія та Ірак, але цей матеріал часто не обробляється, поки не відбудеться якась подія, яка вимагає, щоб експерти проаналізували раніше зібрані дані розвідки.

За оцінками США, Сирія відновила формування, пов'язане з хімічною зброєю, що існувало до підписання угоди в 2013 році, відповідно до якого сирійський уряд зобов'язався відмовитися від своїх хімічних арсеналів, повідомляє CNN. Крім того, за деякими ознаками вони отримують допомогу зі сторони.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.