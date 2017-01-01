РПЦ відзначатиме День святого Патріка

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Святкування Дня святого Патріка в Ірландії

Російська православна церква відзначатиме дане свято 30 березня

Російська православна церква почне відзначати День святого Патріка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Хреститель Ірландії разом з десятком інших святих Західної Європи був включений Синодом в церковний календар - поминальний список святих. Їхній список формувався на основі європейських святих шанованими православними в зарубіжних єпархіях.

День святого Патріка визнаний державним святом в Ірландії. Його відзначають у всьому світі, свято символізує день ірландської культури.

Російська православна церква відзначатиме це свято 30 березня.

До слова, нещодавно Папа Римський вперше відвідав службу в англіканський церкві