Саакашвілі дав оцінку новому губернатору Одещини: «черговий барига»

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Міхеіл Саакашвілі

Влада бариг банально торгує посадами, - Саакашвілі

Колишній очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі назвав нового губернатора Максима Степанова «баригою». Про це він заявив у коментарі в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Влада бариг банально торгує посадами і замість того, щоб реально змінювати щось для людей, вони просто торгують ними», - заявив він.

За словами Саакашвілі, президент сьогодні представив чергового «баригу».

«Президент нахабно бреше, тому що він прекрасно розуміє те, що він говорить неправду. Ті гроші, які не надходять, не про ті гроші йдеться які повинні були надходити до бюджету, а про ті які повинні були йому в кишеню йти, з одеської митниці, які під час мого керівництва не надходили», - розповів екс-губернатор Одещини.