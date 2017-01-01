Садовий заговорив про надзвичайний стан у Львові через сміттєвий колапс

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Затримана у Дніпрі фура зі сміттям зі Львова

Львів не може самостійно оголосити надзвичайний стан

Усі полігони, з якими співпрацювали перевізники щодо вивезення львівського сміття, заблоковані. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Заблоковані всі полігони, куди ми вивозили сміття. Останній полігон, який нам заблокували, – це місто Покровськ Донецької області», – сказав він.

Мер Львова заявив, що існує дуже серйозна екологічна небезпека, тому час ухвалювати серйозне рішення. «Повинна бути чітка позиція державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Тому що місто Львів не може самостійно оголосити надзвичайний стан. Це мають зробити державні органи влади: або регіонального, або загальнодержавного рівня», – наголосив Садовий.



Як відомо, у Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища. Садовий неодноразово звертався по допомогу до інших регіонів країни, однак більшість із них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня у Покровську на Донеччині затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

16 березня у Дніпрі затримали чотири 40-тонні вантажівки із львівським сміттям.

Минулого тижня стало відомо, що до Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажені сміттям зі Львова.

6 березня стало відомо, що на Дніпропетровщині, у Петриківському районі, поліція зупинила 11 фур з побутовими відходами зі Львова. За даними Петриківської райдержадміністрації, фури заїхали самочинно, адже район не укладав жодних угод на утилізацію сміття зі Львова.

Джерело: УНІАН