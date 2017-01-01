Савченко прокоментувала свою поїздку до окупованого Донецька

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Савченко просить у українців підтримки

Народний депутат України Надія Савченко прокоментував свій візит до «ДНР»

Про це вона написала у Facebook.

Вона попросила всю Україну підтримати її, як тоді, коли вона була в полоні.

«Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених й довести гуманітарну складову Мінського поцесу до фіналу. Мені дуже не легко, але я борюсь!» - написала нардеп.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Також сьогодні народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

Сестра Савченко Віра назвала заяви нардепа Ричкової - брехнею.