СБУ блокуватиме сайти за антиукраїнські заклики

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Антиукраїнські ресурси

Наразі СБУ розбробляє механізм блокування відповідних Інтернет-ресурсів

Служба безпеки разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування інтернет-ресурсів, які поширюють антиукраїнські заклики до радикальних протестних акцій з використанням зброї. Про це йдеться в заяві СБУ щодо використання російськими спецслужбами окремих інтернет-ресурсів у спеціальних інформаційних операціях.

«Російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних інформаційних операціях інтернет-ресурси «ВКонтакте», «Однокласники», «Mail.ru» та ін. Служба безпеки України постійно фіксує активне поширення через такі ресурси антиукраїнських закликів до радикальних протестних акцій з використанням зброї», - сказано в заяві.

Зазначається, що керівництво інтернет-ресурсів, що потрапило до санкційного списку, жодного разу не відреагувало на численні звернення СБУ.

«Відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України Служба безпеки разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування відповідних Інтернет-ресурсів. Значна частина інтернет-провайдерів вже має технічну можливість блокувати ці інтернет-ресурси», - повідомляє СБУ.

СБ України звертає увагу суб’єктів господарчої діяльності на безумовне виконання указу президента про блокування ресурсів і соцмереж, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.