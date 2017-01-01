СБУ: Обстріл консульства Польщі у Луцьку може бути терактом

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Фото: Волинь 24 Будівля обстріляного Генконсульства Польщі в Луцьку

Спецслужба зазначає, що антипольські провокації вигідні лише Росії

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. Про це йдеться в заяві спецслужби, розповсюдженій 29 березня.

«Слідство розглядає декілька версій інциденту, у тому числі й терористичний акт», - мовиться в ній.

Спецслужба оприлюднила подробиці обстрілу. За її попередніми даними, обстріл здійснено з гранатомета РПГ-26, що спричинило вибух, який не призвів до жертв.

СБУ запевняє, що докладе максимум зусиль, щоб у стислі терміни встановити і затримати винних.

Спецслужба зазначає, що провокації проти Польщі, що почастішали в Україні, вигідні лише Російській Федерації, «почерк якої видно здалека».

Також голова Служби безпеки України Василь Грицак поінформував посла Польщі в Україні Яна Пєкло про заходи, що вживаються СБУ для розкриття злочину. «Ми переконані, що такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським та польським народами», - додали в СБУ.

Як повідомлялося, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.