СБУ спіймала двох львівських прикордонників на хабарі

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Затримання хабарника

Чоловіків затримали «на гарячому»

Двох львівських прикордонників – керівників середньої ланки – затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою та внутрішньої безпекою ДПС.

«Здирники вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України», - повідомили у прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 800 доларів США. Під час обшуку у кабінеті одного із затриманих правоохоронці виявили 14 тисяч 400 доларів та 350 євро. Слідчі дії та обшуки все ще тривають.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронцями було викрито директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тис дол США хабара.