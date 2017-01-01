СБУ встановила замовника і організаторів провокацій на Волині

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Лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський

У СБУ заявляють, що обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку та перекриття автошляху на Львівщині – дві ланки одного ланцюга

Обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси «Львів – Рава-Руська» є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром – спеціальними службами Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«У нуль годин вісім хвилин 29 березня в адміністративне приміщення Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку влучив постріл з ручного протитанкового гранатомета. А в 10:15 того ж дня група у складі приблизно ста осіб намагалася перекрити рух автотранспорту на трасі «Львів – Рава-Руська». Акція мала тривати до 22-ї вечора, її учасники були орієнтовані на активний опір правоохоронцям», - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що час і спосіб проведення акцій свідчать про координацію обох провокацій з метою загострення українсько-польських міждержавних стосунків та оперативної обстановки у середині держави.

«Залучені за 150 – 200 гривень учасники провокації, серед яких був лише один етнічний поляк, палили шини і тримали в руках виготовлені заздалегідь транспаранти з гаслами «Волинь у серцях» та «Польща вас пам’ятає». Серед учасників провокації – особи без постійного місця мешкання та 22 неповнолітніх. Серед організаторів – уродженець Луганщини та мешканка Львова, яка перебуває на обліку у психдиспансері», - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці розблокували автомобільне сполучення та опитали 92 затримані особи. В організаторів акції вилучено письмові, а також електронні інструкції стосовно порядку її організації та проведення. Також в учасників провокації вилучили фаєри та димові шашки. Того ж дня Управління СБ України у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

«Уже 30 березня у організаторів фейкової акції проведено невідкладні процесуальні слідчі дії – три обшуки в Києві, три огляди житла у Львові та один у Нетішині на Хмельниччині. Двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - інформує СБУ.

«Як встановили оперативники спецслужби, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства. Дульський – відомий агент впливу російських спецслужб, який за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року. Також встановлено, що його група причетна до замовних протестних заходів 15 березня біля Центрвиборчкому», - повідомляє СБУ.

Як повідомлялося, в ніч з 28 на 29 березня у Луцьку обстріляли будівлю генконсульства Польщі. Внаслідок стрілянини пошкоджено дах будівлі. Того ж дня поліцією була зупинена колона автобусів з невідомими особами, яка рухалась у напрямку кордону з наміром перекрити міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська».