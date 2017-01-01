СБУ взялася за заяви Пінчука: відкрито справу

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Віктор Пінчук

СБУ призначила судову семантико-текстуальну експертизу висловлювань Пінчука

Служба безпеки України вивчає заяви Віктора Пінчука щодо плану припинення війни в Україні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Ярош.

«Отримав від СБУ проміжну відповідь щодо ворожих і антидержавних заяв компрадорського паразита Пінчука...» – написав він.



У відповіді СБУ на депутатське звернення Яроша йдеться, що викладені обставини розслідуються Головним слідчим управлінням Служби безпеки України у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ст. 110, ст. 258-3 та ст. 258-5 Кримінального кодексу України (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи чи терористичної організації та фінансування тероризму).

«Щодо висловлювань громадянина України В. Пінчука призначено відповідну судову семантико-текстуальну експертизу», – повідомляє СБУ.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, котрий полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В Адміністрації президента України різко відповіли на скандальну статтю Пінчука.