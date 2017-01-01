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    СБУ затримала на хабарі двох волинських митників

    • Сьогодні, 04:20
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    Хабарників затримано &laquo;на гарячому&raquo;
    Хабарників затримано «на гарячому»

    Інспекторів митниці затримано під час отримання частини хабара у 600 доларів

    Двох інспекторів Волинської митниці викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою ДФС, поліцією та Військовою прокуратурою.

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    «За участі посередника (колишнього прикордонника) митники організували систематичне одержання неправомірної вигоди за дозвіл на ввіз в Україну авто з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасове ввезення – до 1-го року». Такса за ввезення одного автомобіля складала 300 доларів США». – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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    СБУ затримала на хабарі двох волинських митників
    СБУ затримала на хабарі двох волинських митників
    СБУ затримала на хабарі двох волинських митників
    СБУ затримала на хабарі двох волинських митників

    Оперативники затримали здирників під час отримання частини хабара у 600 доларів. Під час обшуків правоохоронці також вилучили у зловмисників більше 300 тисяч гривень та «чорну бухгалтерію».

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 419 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, що вчора двох львівських прикордонників також затримали на хабарі. Чоловіки вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

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