СБУ затримала на хабарі двох волинських митників

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Хабарників затримано «на гарячому»

Інспекторів митниці затримано під час отримання частини хабара у 600 доларів

Двох інспекторів Волинської митниці викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою ДФС, поліцією та Військовою прокуратурою.

«За участі посередника (колишнього прикордонника) митники організували систематичне одержання неправомірної вигоди за дозвіл на ввіз в Україну авто з іноземною реєстрацією в режимі «тимчасове ввезення – до 1-го року». Такса за ввезення одного автомобіля складала 300 доларів США». – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Оперативники затримали здирників під час отримання частини хабара у 600 доларів. Під час обшуків правоохоронці також вилучили у зловмисників більше 300 тисяч гривень та «чорну бухгалтерію».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 419 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що вчора двох львівських прикордонників також затримали на хабарі. Чоловіки вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.