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    СБУ заявила про затримання ключового фігуранта «схеми Курченка»

    • Сьогодні, 15:08
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    Бізнесмен-утікач Сергій Курченко
    Бізнесмен-утікач Сергій Курченко

    Затриманий допоміг угрупованню на чолі з Курченком заволодіти майже 800 мільйонами гривень Нацбанку України, стверджують у Службі безпеки

    На Сумщині співробітники Служби безпеки затримали одного з ключових фігурантів справи щодо розкрадання грошей Нацбанку України під «керівництвом» Сергія Курченка.  

    Про це повідомили у прес-центрі відомства.

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    «Під час досудового розслідування, відкритого за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 років за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже 800 мільйонами гривень Нацбанку України», – повідомили в СБУ.

    У спецслужбі розповіли: далі оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, та затримали його.

    Зловмиснику повідомили про підозру та доправили його до Києва для обрання запобіжного заходу.

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    Затриманий СБУ у справі Курченка чоловік

    Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

    Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

    Бізнесмен Сергій Курченко розшукується правоохоронними органами за звинуваченнями в організації схем з ухилення від сплати податків під час імпорту до України нафтопродуктів. Повідомлялося, що він також намагається отримати контроль над експортними поставками з Росії до України скрапленого газу.

    Наразі відомо, що Курченко живе на Рубльовці в палаці за $35 млн.

    Джерело: УНІАН

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