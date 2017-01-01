Тимошенко відповіла Гройсману на слова, що вона «мама корупції»

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Юлія Тимошенко і Володимир Гройсман

Юлія Тимошенко наполягає на негайній відставці Володимира Гройсмана

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на негайній відставці Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра. Про це політик заявила журналістам, коментуючи сьогоднішні заяви керівника уряду на свою адресу, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

«Треба негайно відправляти прем’єр-міністра Гройсмана у відставку. Нам треба діяти, бо якщо ми цього не робитимемо, то клани та влада будуть далі продовжувати знущання над українцями. А усі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно», – наголосила Тимошенко.

Вона заявила, що в найближчих планах влади – «підвищення тарифів кожні три місяці, введення пені за невчасну сплату драконівських комунальних тарифів, масова конфіскація квартир в людей за несплату житлово-комунальних послуг, підвищення віку виходу на пенсію, продаж сільськогосподарської землю», йдеться в повідомленні прес-служби «Батьківщини».

Тому, на переконання Тимошенко, немає іншого шляху, ніж перезавантаження влади: «Треба прибирати їх з влади, зупиняти разом за спільну з кланами та олігархами корупційну діяльність».

Тимошенко також нагадала, що нещодавно «Батьківщина» ініціювала відставку прем’єр-міністра Гройсмана.

Як відомо, 10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів від «Батьківщини» зареєструвала проект постанови про відставку голови уряду, однак тексту самого проекту на сайті Верховної Ради не було оприлюднено.

Проте того ж дня дані про зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зникли з сайту парламенту. За посиланням, де містилася інформація про постанову, повідомляється, що «законопроект не знайдено».

В Апараті Верховної Ради заявили, постанову про відставку Гройсмана зняли з реєстрації, оскільки вона не відповідає Конституції.

Нагадаємо також, що на засіданні уряду 14 лютого Гройсман назвав Тимошенко «мамою корупції».