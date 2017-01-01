Троян відмовився від боротьби за крісло глави Нацполіції

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Вадим Троян

Трояну не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції Вадим Троян вирішив не продовжувати участь у конкурсі на посаду голови Нацполіції України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняв рішення не продовжувати участь у конкурсній процедурі на посаду голови Національної поліції України. Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не готуватиму таку довідку. Моя думка – голова поліції України має бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам закону – без поправок, дописувань та натяжок...» – зазначив Троян.

Йому забракло близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу. «Я це приймаю і як офіцер не хочу жодних поблажок і припущень. Роботи на обраному мною шляху дуже багато і, я поруч зі своїми товаришами продовжуватиму служити Україні!» – заявив Троян.

Нагадаємо, конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції України.

Як повідомлялося, заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 кандидати.

У вівторок, 24 січня, тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян та керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко не з'явилися на тестування, що відбувається в межах конкурсу на посаду голови відомства.