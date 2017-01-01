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    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського

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    Бойовики обстріляли Широкине
    Бойовики обстріляли Широкине

    Провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру

    У четвер, 18 травня, російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське та селища Широкине на Донеччині.

    Як повідомив прес-центр штабу АТО, цю провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру, що заборонена Мінськими домовленостями.

    «З мирних жителів ніхто не постраждав. Ані позицій, ані українських військових у даному районі немає», - поінформували у штабі.

    Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових.

    На приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік від Богданівки, Чермалика та Павлополя.

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    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського
    Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського

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