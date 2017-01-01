Штаб АТО показав наслідки обстрілу бойовиками Широкиного і Бердянського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики обстріляли Широкине

Провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру

У четвер, 18 травня, російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське та селища Широкине на Донеччині.

Як повідомив прес-центр штабу АТО, цю провокацію бойовики здійснили з використанням зброї великого калібру, що заборонена Мінськими домовленостями.

«З мирних жителів ніхто не постраждав. Ані позицій, ані українських військових у даному районі немає», - поінформували у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових.

На приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік від Богданівки, Чермалика та Павлополя.