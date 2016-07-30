«Штаб блокади» заявив, що поліція знесла редут блокувальників у Луганській області
- Сьогодні, 00:35
-
Розсилка
Затриманих учасників блокади відвезли в Попаснянське відділення поліціїПоліція знесла редут активістів блокади Донбасу "Богдан", який блокує залізницю Луганськ - Лисичанськ - Попасна біля селища Золоте.
Про це повідомляє «штаб блокади Донбасу».
За словами блокувальників, поліцейські та нацгвардійці оточили редут, знесли намет та завантажили речі в вантажівки.
Затриманих учасників блокади відвезли в Попаснянське відділення поліції.
Як стверджують у «штабі блокади», правоохоронці пояснили «зачистку» тим, що вони хотіли пропустити по залізниці ремонтну бригаду.
«Найближчим часом Редут буде відновлено. Руху поїздів немає. Нагадуємо, що рух неможливо через фізичне пошкодження шляхів», — додали у штабі блокади.
Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.
СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.
Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»