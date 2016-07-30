«Штаб блокади» заявив, що поліція знесла редут блокувальників у Луганській області

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Затриманих учасників блокади відвезли в Попаснянське відділення поліції

Поліція знесла редут активістів блокади Донбасу "Богдан", який блокує залізницю Луганськ - Лисичанськ - Попасна біля селища Золоте.

Про це повідомляє «штаб блокади Донбасу».

За словами блокувальників, поліцейські та нацгвардійці оточили редут, знесли намет та завантажили речі в вантажівки.

Затриманих учасників блокади відвезли в Попаснянське відділення поліції.

Як стверджують у «штабі блокади», правоохоронці пояснили «зачистку» тим, що вони хотіли пропустити по залізниці ремонтну бригаду.

«Найближчим часом Редут буде відновлено. Руху поїздів немає. Нагадуємо, що рух неможливо через фізичне пошкодження шляхів», — додали у штабі блокади.

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