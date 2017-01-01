Ситуація в Авдіївці: вода по графіку, світло від генераторів

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Авдіївка

Сьогодні українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач

Станом на 7 год. 20 лютого теплопостачання Авдіївки, яка внаслідок обстрілу 18 лютого залишилася без електропостачання, здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 600 кВт).

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечено електроенергією від 9 генераторів ДСНС (40-110 кВ та 600 кВ).

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 135 осіб та 33 од. тех., у тому числі: від ДСНС 60 осіб та 21 од. тех. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Нагадаємо, 19 лютого українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці.

У понеділок українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач.