Ситуація в Балаклії: закінчується зачищення периметру території бази
- Сьогодні, 12:20
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Роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня
Ситуація на території складів у Балаклії повністю контрольована. Про це, сьогодні, 27 березня, повідомив під час ранкового засідання координаційного штабу заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.
«Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня. Сил і засобів повністю вистачає, військовослужбовці Збройних Сил України в плановому режимі виконують поточні завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події», - наголосив Павловський, якого цитує пре-служба Міноборони.
За його словами, на технічній території залишається лише одне місце, де через вплив температури може відбутися поодинока детонація.
Охорона і оборона військової частини здійснюється у штатному режимі, на території працюють представники правоохоронних органів.