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    Ситуація в Балаклії: закінчується зачищення периметру території бази

    • Сьогодні, 12:20
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    <span lang="UK">Генерал-лейтенант Ігор Павловський</span>
    Генерал-лейтенант Ігор Павловський

    Роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня

    Ситуація на території складів у Балаклії повністю контрольована. Про це, сьогодні, 27 березня, повідомив під час ранкового засідання координаційного штабу заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.

    «Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня. Сил і засобів повністю вистачає, військовослужбовці Збройних Сил України в плановому режимі виконують поточні завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події», - наголосив Павловський, якого цитує пре-служба Міноборони.

    За його словами, на технічній території залишається лише одне місце, де через вплив температури може відбутися поодинока детонація.

    Охорона і оборона військової частини здійснюється у штатному режимі, на території працюють представники правоохоронних органів.

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