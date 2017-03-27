Ситуація в Балаклії: закінчується зачищення периметру території бази

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Генерал-лейтенант Ігор Павловський

Роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня

Ситуація на території складів у Балаклії повністю контрольована. Про це, сьогодні, 27 березня, повідомив під час ранкового засідання координаційного штабу заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський.

«Інженерні підрозділи проводять остаточне зачищення периметру території військової частини, роботи планується закінчити протягом сьогоднішнього дня. Сил і засобів повністю вистачає, військовослужбовці Збройних Сил України в плановому режимі виконують поточні завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події», - наголосив Павловський, якого цитує пре-служба Міноборони.

За його словами, на технічній території залишається лише одне місце, де через вплив температури може відбутися поодинока детонація.

Охорона і оборона військової частини здійснюється у штатному режимі, на території працюють представники правоохоронних органів.