На базі в Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи

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Вибухонебезпечні предмети на території Балаклії

Піротехніки очистили від вибухонебезпечних предметів Балаклію та 9 населених пунктів навколо неї

Станом на 7 годину понеділка, 27 березня, піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклія (Харківська область) та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, спричиненої пожежею на арсеналі боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«На технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 3 пожежні танки, 3 інженерні машини розгородження (ІМР) та 3 пожежні автомобілі МО, для підвозу води залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС», - йдеться в повідомленні.

В зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів, закрито повітряний простір в радіусі 40 км.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 тис. 663 чол. та 236 од. тех., у тому числі від ДСНС 420 чол. та 107 од. тех., 15 піротехнічних розрахунків (75 чол. та 27 од. тех.).

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.