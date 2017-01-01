  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На ліквідацію наслідків вибухів у Балаклії виділили 2 млн гривень

    • Сьогодні, 03:51
    • Розсилка
    Балаклія
    Фото: Андрій Кравченко, Facebook
    Балаклія

    Кошти виділили з бюджету Балаклійської районної ради

    Балаклійська районна рада виділила 2 мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах. 

    Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Балаклійської РДА.

    «З районного бюджету було виділено додатково 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в м.Балаклія та на прилеглих територіях. Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася 23 березня в результаті пожежі на складах боєприпасів, розташованих на території в/ч А1352», - йдеться у повідомленні. 

    Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії райради.

    Нагадаємо, що розмінування міста Балаклія та інших населених пунктів Харківської області в неділю було повністю завершене.

    Раніше в Міноборони повідомили, що на військових складах в Балаклії досі є небезпека загоряння.

    Також дивіться, як виглядає зруйнована вибухами Балаклія.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

    Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    Читайте також
    вибух Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ