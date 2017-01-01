На ліквідацію наслідків вибухів у Балаклії виділили 2 млн гривень

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Фото: Андрій Кравченко, Facebook Балаклія

Кошти виділили з бюджету Балаклійської районної ради

Балаклійська районна рада виділила 2 мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Балаклійської РДА.

«З районного бюджету було виділено додатково 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в м.Балаклія та на прилеглих територіях. Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка відбулася 23 березня в результаті пожежі на складах боєприпасів, розташованих на території в/ч А1352», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії райради.

Нагадаємо, що розмінування міста Балаклія та інших населених пунктів Харківської області в неділю було повністю завершене.

Раніше в Міноборони повідомили, що на військових складах в Балаклії досі є небезпека загоряння.

Також дивіться, як виглядає зруйнована вибухами Балаклія.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.