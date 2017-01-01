Скандальний мер Ірпеня задекларував пам’ятник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Карплюк

Карплюк за 901 тис. гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку

Мер Ірпеня Володимир Карплюк за 901 тис. гривень придбав матеріали для пам'ятника Тарасу Шевченку. Про це свідчать уточнення до декларації, які Карплюк 3 лютого подав у Національне агентство з питань запобігання корупції.

Об’єкт зазначено як «матеріали для виготовлення пам'ятника Т.Г. Шевченку для м. Ірпінь».

Продавцем є скульптор Олесь Сидорук, який є автором пам’ятного знака Шевченку на Аскольдовій могилі, пам’ятника Пилипу Орлику у Швеції тощо.

Як повідомлялось, за кілька днів до Дня Святого Миколая мер Ірпеня Володимир Карплюк придбав новий Volkswagen Passat 2016 року випуску. Покупка обійшлася міському голові у 990 тисяч гривень. За словами колег Карплюка, Passat для мера-мільйонера – просто іграшка.