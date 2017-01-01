Слов'янська ТЕС відмовилася від антрациту

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На Слов'янській ТЕС основним паливом для першої черги і для енергоблоку 800 МВт є антрацит

Потужності Слов'янської ТЕС через відсутність запасів вугілля, який перестали завозити з окупованих територій Донбасу, перевели на газове паливо. Про це повідомили джерела на підприємстві.

«Ми працюємо в штатному режимі, накопичуємо запаси вугілля, але довелося перейти на газове паливо», - відзначили на підприємстві. Зараз завдяки роботі станції теплом і світлом забезпечуються міста Миколаївка і Слов'янськ.

Також на підприємстві спростували чутки, що робочих відправляють у відпустку на невизначений термін, а тим, хто молодший 35 років вручають повістки в армію.

«Ні, всі співробітники поки на своїх місцях. Поки - тому що ніхто не може ручатися, що буде завтра. А з приводу повісток - страшилки. Може одна людина отримала і пішли чутки », - розповіли на підприємстві.

Після блокади, організованої під керівництвом нардепів Семена Семенченко та Володимира Парасюка, Слов'янська ТЕС кілька разів була на межі зупинки. Вугілля марки АШ найпростіше можна отримати з Донецької та Луганської областей, зокрема, з непідконтрольних територій. Зокрема, Слов'янська ТЕС закуповувала вугілля у ДП «Сніжнеантрацит» і ДП «Свердловантрацит», які знаходяться на території т.зв. «ЛДНР». Ось ці поставки і «обрізали» активісти.

До речі, на Слов'янській ТЕС основним паливом для першої черги і для енергоблоку 800 МВт з одновальной турбіною є антрацит, для енергоблоку з двохвальною турбіною - мазут. Також діє неблочна частина станції в складі котлів № 6, №7 і турбогенератора-3 потужністю на 80 МВт - її потужності використовуються як резервні для проходження осінньо-зимового максимуму в умовах нестабільних поставок вугілля. Для пуску і забезпечення безперебійної роботи станції необхідно сформувати і підтримувати мінімальний запас в 30 тисяч тонн вугілля при щоденній поставці в 5 тисяч тонн палива.

На підприємстві кажуть, що альтернативою вугіллю з непідконтрольних територій є вугілля цієї марки з Південноафриканської республіки, але на це необхідно додатково приблизно 250 мільйонів гривень. Однак таких оборотних коштів у підприємства немає.

Слов'янська і Старобешівська ТЕС входять до складу ПАТ «Донбасенерго».

Зазначимо, що буквально днями Кабінет міністрів розробив план, згідно з яким повинна проходити реконструкція енергоблоків на ТЕС, які працювали на антрацитні паливі, що добувається на непідконтрольних територіях. Згідно з планом, будуть реконструювати енергоблоки в тому числі і на Слов'янській ТЕС. Але зміну виду палива реконструкція не передбачає.

Джерело: Страна.ua