Служба зайнятості: підвищення мінімалки не спричинило масові звільнення

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Центр зайнятості

Кількість вакансій в січні навіть збільшилась вдвічі

Побоювання з приводу того, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн потягне за собою хвилю скорочень не справджуються. Про це заявив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко резюмувавши, що «ніякої трагедії після підвищення мінімалки не відбулося».

«Навіть навпаки, за нашою статистикою, поки що ринок показує позитивну тендецію. Вакансій в січні 2017 року було більше, ніж в січні минулого року на 48%. Економіка країни оживає, і це відбивається на ринку праці. Крім того, для працедавців не стало проблемою те, що доведеться платити більше своїм працівникам, адже, якщо працівник кваліфікований – йому обов’язково будуть платити», – уточнив Ярошенко.

За його словами, у січні 2017 року роботодавці подали інформацію про заплановане масове звільнення 29 тисяч працівників, що на чверть менше ніж у відповідний місяць 2016 року.

У ДСЗ минулого року було зареєстровано майже мільйон вакансій, в той час як у 2015 році їх було 875 тисяч.

Як повідомляв «Главком», найнижча мінімалка в Євросоюзі перевищує мінімалку в Україні більше, ніж удвічі.