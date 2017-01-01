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    Сміттєвий колапс: голова Тернопільської ОДА доручив не допустити завезення львівських відходів у область

    • Сьогодні, 17:21
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    Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище – Барна

    Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам районних державних адміністрацій та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

    Про це губернатор області повідомив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації. «Було вже два факти завезення і скидання львівського сміття. Одне – в Малашівцях, друге – поблизу Зборова. В обидвох випадках у смітті виявили чеки з львівських магазинів. Я навіть пропонував це сміття показово привезти на центральну площу Львова», – сказав Барна.

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    За його словами, він уже дав доручення правоохоронцям, головам районних адміністрацій та керівникам об’єднаних громад посилити контроль за сміттєвозами. «Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище», – наголосив Барна.

    Присутній на колегії заступник міського голови Тернополя Віктор Шумада повідомив, що на сміттєзвалищі в Малашівцях найняли цілодобову охорону, оскільки були випадки зривання замків та несанкціонованого скиду сміття. 

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що вирішення проблеми сміттєвого колапсу належить до компетенції міської влади Львова. Він наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для врегулювання проблеми.

    Джерело: УНІАН

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