Сміттєвий колапс: голова Тернопільської ОДА доручив не допустити завезення львівських відходів у область

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Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище – Барна

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам районних державних адміністрацій та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

Про це губернатор області повідомив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації. «Було вже два факти завезення і скидання львівського сміття. Одне – в Малашівцях, друге – поблизу Зборова. В обидвох випадках у смітті виявили чеки з львівських магазинів. Я навіть пропонував це сміття показово привезти на центральну площу Львова», – сказав Барна.

За його словами, він уже дав доручення правоохоронцям, головам районних адміністрацій та керівникам об’єднаних громад посилити контроль за сміттєвозами. «Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище», – наголосив Барна.

Присутній на колегії заступник міського голови Тернополя Віктор Шумада повідомив, що на сміттєзвалищі в Малашівцях найняли цілодобову охорону, оскільки були випадки зривання замків та несанкціонованого скиду сміття.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що вирішення проблеми сміттєвого колапсу належить до компетенції міської влади Львова. Він наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для врегулювання проблеми.

Джерело: УНІАН