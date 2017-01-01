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    Снігопад не вщухне: синоптики обіцяють українцям сильні опади

    • Вчора, 08:40
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    По всій території країни пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади

    Сьогодні у більшості областей України температура повітря очікується в межах −10-16 С°, вночі −15-22 С°, передає Гідрометцентр.

    На заході та півночі місцями до −24 С°. На сході та південному сході очікується від −3 С° до +3 С°, місцями до +5 С°. Пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

    Можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Вдень на сході суттєві опади малоймовірні. Вітер в Україні північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-24 м/с.

    У Києві сьогодні синоптики прогнозують періодичний сніг. Температура повітря вночі −13-15, вдень 10-13 градусів морозу. Вітер північний, 5-12 м/с. На дорогах ожеледиця.

    Як повідомляоось, вчора синоптик Наталка Діденко повідомила, що 8 січня снігопад у Києві посилиться. «Кияни, якщо ви думаєте, що це сьогодні сніг, то це так, сніжок, ні, сніжочок. А завтра у столиці вже нарешті буде справжній сніг», - написала вона.

    Нагадаємо, вчорау Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів. Через негоду було скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула. Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

    Більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

    Джерело: УНН

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