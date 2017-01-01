Сьогодні на Закарпатті рівень води в річках може піднятися ще на 1,5 м

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Паводок на Заході України

Рятувальники попереджають про нову хвилю паводку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про наступну хвилю водопілля у зв’язку з очікуваними опадами та сніготаненням. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У зв’язку з очiкуваними опадами та сніготаненням, очiкується розвиток наступної хвилі водопілля з амплітудою пiдйому рiвнiв води (над поточними рівнями):

- 1 березня на річках Закарпаття - 0,5-1,5 м;

- 1-3 березня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) - 0,2-1 м, без негативних наслідків.

Раніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що 27 лютого на головних річках Закарпаття пройде максимальний пік паводкової хвилі.

Теперішній паводок пошкодив на Закарпатті берегоукріплення на суму близько 7 мільйонів гривень.