Українська банківська система зазнала рекордних збитків у 2016 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк очікує цього року зміни тенденції і виходу банківської системи на прибуткову діяльність

Українська банківська система зазнала збитків у 159 мільярдів гривень за підсумками 2016 року, який є максимальним в історії.

Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук, повідомляє УНІАН.

«Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень», – зауважив він.

За словами Ваврищука, такий результат було обумовлено резервуванням кредитного портфелю Приватбанку.

Він також додав, що цьогоріч Нацбанк очікує зміни тенденції і виходу банківської системи на прибуткову діяльність.

Нагадаємо, як повідомлялося, раніше Генпрокуратура заявила, що 2 лютого під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів у США затримано директора одного із департаментів НБУ та трьох його спільників, які виступали в ролі посередників.