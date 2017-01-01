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    Українська банківська система зазнала рекордних збитків у 2016 році

    • Сьогодні, 12:41
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    Нацбанк очікує цього року зміни тенденції і виходу банківської системи на прибуткову діяльність

    Українська банківська система зазнала збитків у 159 мільярдів гривень за підсумками 2016 року, який є максимальним в історії.

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    Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук, повідомляє УНІАН

    «Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень», – зауважив він.

    За словами Ваврищука, такий результат було обумовлено резервуванням кредитного портфелю Приватбанку.

    Він також додав, що цьогоріч Нацбанк очікує зміни тенденції і виходу банківської системи на прибуткову діяльність.

    Нагадаємо, як повідомлялося, раніше Генпрокуратура заявила, що 2 лютого під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч доларів у США затримано директора одного із департаментів НБУ та трьох його спільників, які виступали в ролі посередників.

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