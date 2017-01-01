Сьогодні по «справі Пашинського» слідство проведе одночасний допит всіх учасників

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Адвокат уточнила, що у зв’язку з неможливістю пересування Хімікуса, допит буде проведений прямо у нього в палаті у відділенні травматології

У кримінальній справі про конфлікт між народним депутатом Сергієм Пашинським та громадянином В’ячеславом Хімікусом, внаслідок чого останній отримав вогнепальне поранення, буде проведено одночасний допит учасників.

Про це повідомила адвокат Хімікуса Марина Парінова в facebook.

«13 січня на нашу вимогу буде проведено одночасний допит учасників подій, при яких Сергій Пашинський поранив В’ячеслава Хімікуса», – повідомила адвокат.

Парінова зазначає, що точний час початку допиту поки невідомий і буде визначений слідчим вже в п’ятницю.

«Швидше за все почнемо ближче до обіду», – припустила вона.

Адвокат уточнила, що у зв’язку з неможливістю пересування Хімікуса, допит буде проведений прямо у нього в палаті у відділенні травматології.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Пашинський прибув на допит до ГПУ.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.