У фігурантів стрілянини в Олевську знайшли півтонни бурштину та зброю

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Обшуки проходять у самому Олевську та населених пунктах навколо райцентру

Під час обшуків у справі про стрілянину в Олевську Житомирської області знайшли 0,5 тонни бурштину та зброю.

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Після січневої стрілянини в Олевську було одночасно знято місцевих керівників прокуратури та поліції, які спокійно жили в епіцентрі бурштинової лихоманки. Сьогодні провели першу хвилю обшуків. Вилучено півтонни бурштину, зброю», - написав він.

За даними прес-служби ГПУ, обшуки проходять у самому Олевську та населених пунктах навколо райцентру, а також в інших селищах на півночі Житомирської області. Виявляють скупників та причетних до незаконного видобутку та збуту бурштину, а також причетних до перестрілки 16 січня цього року в Олевську.

Як повідомлялося, в ніч на 16 січня в Олевську сталася збройна сутичка, в результаті якої 7 людей потрапили до лікарні, один помер.

Поліція Житомирщини встановила понад 30 учасників збройного конфлікту.

За результатами перевірки обставин, що передували стрілянині в Олевську, до дисциплінарної відповідальності притягнули 12 працівників поліції Житомирщини.