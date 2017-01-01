Соратник Ляшка розказав, звідки у того мільйонні статки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Лінько

За словами депутата Дмитра Лінька, лідер радикалів заробляв гроші «скрізь»

Народний депутат від фракції «Радикальної партії» Дмитро Лінько заявив, що лідер його політичної сили заробив свої мільйонні статки «скрізь». Про таке парламентар сказав в ефірі каналу ATR.

Між ведучою програми Христиною Бондаренко і Лінько відбувся такий діалог:

– Де заробив гроші лідер вашої фракції?

– Да, скрізь.

– Я перепрошую, ну де «скрізь».

На останнє питання Лінько не зміг відповісти, але припустив, що Ляшко міг заробити такі кошти, працюючи редактором газети, або взагалі неоформленим.

«Я можу це припустити (що Ляшко неофіційно працював - ред.)», - сказав він, додавши, що так працювати він міг «де завгодно».

Як повідомлялося, директор НАБУ Артем Ситник 24 квітня повідомив, що у відомство надійшла кримінальна справа від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно нібито незаконного збагачення народного депутата Олега Ляшка.

За інформацією ЗМІ, протягом останнього року нардеп і лідер РПЛ Олег Ляшко разом з дружиною придбав нерухомості на 20 млн грн.

На початку 2016 року цивільна дружина нардепа – Росіта Сайранен – придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м для сільського господарства. Утім, на ділянці вже зведено двоповерховий будинок на 300 кв. м. У декларації політика це майно не вказано.

Водночас Ляшко цього року купив собі будинок і земельні ділянки в елітному Козині. Площа маєтку – 550 кв. м. Загальна вартість – 15 млн грн.

Ляшко у четвер, 27 квітня, завітав до офісу голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та звинуватив його у «безпідставності» відкритого проти Ляшка кримінального провадження.