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    Ляшко проти Холодницького: конфлікт через «незаконне збагачення»

    • Сьогодні, 15:37
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    Хто прав, а хто винен

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у четвер, 27 квітня, завітав до офісу голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та звинуватив його у «безпідставності» відкритого проти Ляшка кримінального провадження.

    Як повідомляв «Главком», Холодницький запевнив, що він не викликав народного депутата на допит.

    «Вас на допит сюди не викликали. Ваша ініціатива, ви самі прийшли з камерами з трансляцією. Тобто ви хочете шоу. Я правильно розумію?» – заявив антикорупційний прокурор.

    Раніше Ляшко з’явився на допит у НАБУ, куди його викликали в рамках розслідування кримінальної справи стосовно ймовірного незаконного збагачення.

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