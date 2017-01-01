Ляшко проти Холодницького: конфлікт через «незаконне збагачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хто прав, а хто винен

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у четвер, 27 квітня, завітав до офісу голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та звинуватив його у «безпідставності» відкритого проти Ляшка кримінального провадження.

Як повідомляв «Главком», Холодницький запевнив, що він не викликав народного депутата на допит.

«Вас на допит сюди не викликали. Ваша ініціатива, ви самі прийшли з камерами з трансляцією. Тобто ви хочете шоу. Я правильно розумію?» – заявив антикорупційний прокурор.

Раніше Ляшко з’явився на допит у НАБУ, куди його викликали в рамках розслідування кримінальної справи стосовно ймовірного незаконного збагачення.