Соратник Порошенка придбав маєток у Царському селі за безцінь, - ЗМІ

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Дружина заступника глави АП через оборудку отримала будинок у центрі Києва

Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» – спільного проекту «Радіо Свобода» і UA:Перший.

Згідно з інформацією журналістів, дві земельні ділянки загальною площею 0,1 гектара та будинок площею 848 квадратних метрів перебували у власності бізнесмена Вадима Блошка.

«З 2003 року майно перебувало в оренді посольства Греції, а з 2008 року – в заставі в Банку Форум під кредит батька Вадима Блошка Миколи», – йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, після введення тимчасової адміністрації до «Банку Форум» право вимоги боргу на 47 млн грн продали ТОВ Фінансова компанія Ратіо Інвест. У 2016 році заставне майно після рішення Бабушкінського суду Дніпра було перереєстроване на фірму Каунт-Про.

«Вже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. ТОВ Каунт-Про перейшла під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 млн грн, обійшовся всього в 78 тис. грн. Стільки коштувало 2/3 частки компанії», – йдеться у програмі.

Зауважується, що Олена та Віталій Ковальчуки відмовились надавати коментарі з цього питання журналістам «Схем».