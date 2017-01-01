На Донбасі зазнали поранень четверо українських бійців

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Бойові дії на Донбасі

Військовослужбовці зазнали поранень у різних районах донецького напрямку

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій поранено чотирьох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, четверо наших бійців дістали поранення», – сказав він.

За словами Мотузяника, військовослужбовці зазнали поранень у різних районах донецького напрямку внаслідок обстрілу з боку противника.

Як повідомлялося, протягом минулої доби зафіксовано 41 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.