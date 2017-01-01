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    На Донбасі зазнали поранень четверо українських бійців

    • Сьогодні, 13:32
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    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Військовослужбовці зазнали поранень у різних районах донецького напрямку

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій поранено чотирьох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, четверо наших бійців дістали поранення», – сказав він.

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    За словами Мотузяника, військовослужбовці зазнали поранень у різних районах донецького напрямку внаслідок обстрілу з боку противника.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби зафіксовано 41 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

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