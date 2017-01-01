США та Японія ініціюють засідання Радбезу ООН через запуск КНДР балістичних ракет

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Засідання може відбутись вже у середу

Представники Сполучених Штатів Америки і Японії шостого березня попросили скликати термінову нараду Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з останніми випробуваннями балістичних ракет Північною Кореєю, повідомляє DW.

Засідання може відбутися в середу, коли посли країн в ООН повернуться після візиту в регіон озера Чад. ЗМІ зазначає, що раніше світове співтовариство засудило дії КНДР, а в ООН закликали її керівництво «утриматися від подальших провокацій і повернутися до виконання міжнародних зобов'язань».

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав дії Пхеньяна «новою фазою загроз», з критичними заявами виступили, зокрема, Берлін, Париж, Пекін, Київ, Вашингтон і Москва.

Представник Білого дому Шон Спайсер підкреслив, що США «підтримують своїх союзників», а дії КНДР «відповідають тривалої історії її провокаційної поведінки». Він додав, що дії Пхеньяна є «дуже серйозною загрозою» і анонсував розміщення Сполученими Штатами в Південній Кореї високотехнологічної протиракетної оборонної системи THAAD.

Як повідомляв «Главком», Північна Корея знову запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Пізніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

МЗС України «жорстко» засудило запуст балістичних ракет КНДР.