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    США та Японія ініціюють засідання Радбезу ООН через запуск КНДР балістичних ракет

    • Сьогодні, 06:10
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    Засідання може відбутись вже у середу

    Представники Сполучених Штатів Америки і Японії  шостого березня попросили скликати термінову нараду Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з останніми випробуваннями балістичних ракет Північною Кореєю, повідомляє DW.

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    Засідання може відбутися в середу, коли посли країн в ООН повернуться після візиту в регіон озера Чад. ЗМІ зазначає, що раніше світове співтовариство засудило дії КНДР, а в ООН закликали її керівництво «утриматися від подальших провокацій і повернутися до виконання міжнародних зобов'язань».

    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав дії Пхеньяна «новою фазою загроз», з критичними заявами виступили, зокрема, Берлін, Париж, Пекін, Київ, Вашингтон і Москва.

    Представник Білого дому Шон Спайсер підкреслив, що США «підтримують своїх союзників», а дії КНДР «відповідають тривалої історії її провокаційної поведінки». Він додав, що дії Пхеньяна є «дуже серйозною загрозою» і анонсував розміщення Сполученими Штатами в Південній Кореї високотехнологічної протиракетної оборонної системи THAAD.

    Як повідомляв «Главком», Північна Корея знову запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

    Пізніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

    МЗС України «жорстко» засудило запуст балістичних ракет КНДР.

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    США зброя Японія КНДР Радбез ООН
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