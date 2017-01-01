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Фінансова допомога США Україні

Експерт прогнозує, що Конгрес США заблокує скорочення в бюджеті по лінії USAID

У бюджеті США на наступний рік планують радикальне зменшення по лінії USAID. Але Конгрес може заблокувати такі наміри. Проте Україні треба готуватися до того, що чим менше ми будемо демонструвати прогресу, тим більшим буде аргумент урізання допомоги. Таку думку висловив аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Як відомо, в США в бюджеті на наступний рік планують зменшення по лінії USAID на 68%.

«Як не дивно Україна сама своєю практикою легітимізує претензії тих осіб в адміністрації Трампа, які ставлять під сумнів необхідність подальшої допомоги. Незважаючи на допомогу, яку отримала Україна, того прогресу, який хотіла б бачити Америка, не продемонстровано. Але такий проект бюджету швидше за все не пройде. В конгресі його заблокують. Буде якийсь компроміс, тобто скорочення буде, але не таке радикальне», - зазначає Бєлєсков.

Проте, на переконання аналітика, Україні треба готуватися до того, що чим менше ми будемо демонструвати прогресу, тим більшим буде аргумент урізання допомоги. «Наша політика на американському напрямку починається вдома. Все залежить від нас», - сказав Бєлєсков.

Нагадаємо, обсяги допомоги Україні на 2018 рік у попередньому плані бюджету повинні були б становити понад 570 млн доларів. Разом з тим, новий проект передбачає скорочення фінансування до 177 млн доларів.

Дивіться запис прес-конференції «100 днів адміністрації Трампа. Чи бачать Україну?»: